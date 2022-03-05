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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Adem Ljajic'e şok sözler!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi bir süredir takımda kadro dışı olan Adem Ljajic'le ilgili, "Adamı oynattık değerlenmedi, oynatmadık değerlenmedi. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen gitmiyorlar" ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 14:13 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 14:36
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Adem Ljajic'e şok sözler!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulüpte bir süredir kadro dışı olan Sırp futbolcu Adem Ljajic'le ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

"Biz geldiğimizde yapılmış olan çok ağır kontratlar vardı" diyen Başkan Çebi, "Ljajic konusu var. Adamı oynattık değerlenmedi, oynatmadık değerlenmedi. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen gitmiyorlar. Bizden 3.75 milyon euro alan oyuncuya 750 bin euro bile teklif gelmedi. Sergen hoca da oynatmak istedi ama olmadı. Sergen hoca, 'Bundan olmayacak' dedi. Adam oynamıyor. 'Ben İstanbul'da mutluyum' diyor" ifadelerini kullandı.

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