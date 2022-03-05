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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Önder Karaveli açıklaması! "Sabır göstermiyorlar ama..."

Son dakika haberi... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2022 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Çebi, konuşmasının teknik direktör Önder Karaveli ile ilgili kısmında, "Camia sabır göstermiyor ama ben sahip çıkacağım. Hocamızla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 14:40
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Önder Karaveli açıklaması! "Sabır göstermiyorlar ama..."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2022 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Çebi'nin teknik direktör Önder Karaveli ile ilgili sözyledikleri ise dikkat çekti. İşte o sözler...

"HESABINI BEN VERİRİM"

"Hocamızı her maç sonrası yerin dibine vurmaya çalışan, Beşiktaş'ın ekmeğini yemiş arkadaşlar var. Meslekleri icabı eleştirmek zorundalar ama biraz da motive etmeyi becerseniz ne olur? Sergen Hocamızla yola çıktık, Önder Karaveli ile devam ediyoruz. Camia sabır göstermiyor ama ben sahip çıkacağım. Madem mazbata bende, madem bana yetki verdiniz, hesabını ben size veririm."

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