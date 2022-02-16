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SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz...

Spor haberi... Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'in sağlık durumuna dair Beşiktaş'tan açıklama geldi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 18:00 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 18:24
SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz...

Beşiktaş Kulübü, Adana Demirspor ile oynanan lig maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'in adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz ile aynı müsabakanın ardından uyluk arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Cyle Larin, MR görüntülemelerinden geçmiş, iki oyuncumuzun da uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamada, iki oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığına yer verildi.

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