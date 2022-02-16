BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi Burak Yılmaz ve Cenk Tosun iddialarını yanıtladı!

Burak Yılmaz'ın babası geçtiğimiz gün Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Fikret Yılmaz açıklamasında, "Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ne olacağı belli olmaz. Tabii ki Beşiktaş istiyorsa başımız gözümüz üstüne." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a döneceği iddiaları artmıştı.

ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Basın toplantısında konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Burak Yılmaz ve Şenol Güneş ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok." dedi.Cenk Tosun, sezon sonunda İstanbul'da top oynamak isterse onu kucaklayacağız.

CENK TOSUN SÖZLERİ

Cenk Tosun, sezon sonunda İstanbul'da top oynamak isterse onu kucaklayacağız.