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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi Burak Yılmaz ve Cenk Tosun iddialarını yanıtladı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında Burak Yılmaz ve Cenk Tosun ile ilgili soruyu yanıtladı. Çebi, "Burak Yılmaz ve Şenol Güneş ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok. Cenk Tosun, sezon sonunda İstanbul'da top oynamak isterse onu kucaklayacağız." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 15:09 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 15:14
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi Burak Yılmaz ve Cenk Tosun iddialarını yanıtladı!

Burak Yılmaz'ın babası geçtiğimiz gün Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Fikret Yılmaz açıklamasında, "Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ne olacağı belli olmaz. Tabii ki Beşiktaş istiyorsa başımız gözümüz üstüne." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a döneceği iddiaları artmıştı.

ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Basın toplantısında konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Burak Yılmaz ve Şenol Güneş ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok." dedi.Cenk Tosun, sezon sonunda İstanbul'da top oynamak isterse onu kucaklayacağız.

CENK TOSUN SÖZLERİ

Cenk Tosun, sezon sonunda İstanbul'da top oynamak isterse onu kucaklayacağız.

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