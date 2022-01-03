Adem Ljajic Çizme yolcusu

Kadro dışı kalan Ljajic için çıkan transfer haberlerine yenisi eklendi. Sırp futbolcu ile Başakşehir'in ilgilendiği iddia edilmişti. Gelen haberlere, menajerinin İtalya'da görüşmeler yaptığı Ljajic için Bologna'nın teklifte bulunduğu öğrenildi.
Kadrodışı kalan Ljajic için çıkan transfer haberlerine yenisi eklendi. Sırp futbolcu ile Başakşehir'in ilgilendiği iddia edilmişti. Gelen haberlere, menajerinin İtalya'da görüşmeler yaptığı Ljajic için Bologna'nın teklifte bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın oyuncunun maliyetinden kurtulmak için gitmesini izin vereceği kaydedildi.