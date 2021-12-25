BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önder Karaveli ile yeni sayfa!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa beraberliğinden sonra istifa etmesiyle geçici olarak göreve gelen U19 teknik direktörü Önder Karaveli, performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdiri toplamaya devam ediyor. Futbol antrenörlüğüne 26 yaşında Beşiktaş altyapısında başlayan ve antrenörlük hayatının büyük bölümünü Beşiktaş'ta geçiren 47 yaşındaki UEFA-Pro lisans sahibi teknik adam, A takımla çıktığı 3 maçta 7 puan alarak 7'nci sıraya yükselerek hem taraftarın, hem de yönetimin güvenini kazandı.



ACELEYE GEREK KALMADI

Kasımpaşa maçından sonra teknik direktör getirmek için çalışmalara başlayan yönetim, Farke ve Pinheiro'dan ret cevabı aldı. Yerli teknik direktör konusunda acele etmek istemeyen yöneticiler, Önder Karaveli'nin Kayseri maçını kazanması ve üstün oynadığı F.Bahçe'ye karşı da beraberlik almasıyla, yerli teknik direktör konusunda acele etmeme ve bekleme kararı aldı. Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde Göztepe'yi mağlup ederken; Kara Kartal'da Karaveli ile 'Beyaz' bir sayfa daha açılmış oldu.



AHMET NUR ÇEBİ: NEDEN OLMASIN!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Göztepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada Önder Karaveli'ye sahip çıkarken şu ifadeleri kullandı: "Önder hocam böyle devam ettiği müddetçe, (ki bence edecektir) bizim onun arkasında durmamız lazım. Şansı bol olsun. Sezon sonu iyi gidiyorsa, başarılıysak, hocamız mutluysa, başardıysak 1, 2, 3, 5 sene devam etsin."



ADIM ADIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE

Yeni teknik direktör belirleninceye kadar geçici olarak göreve gelen U19 teknik direktörü Önder Karaveli, bir yandan kendi hikayesini yazarken, bir yandan da emin adımlarla Beşiktaş'ın teknik direktörü olmaya doğru yol alıyor. Siyah-beyazlıların Konya ve Altay'ı yenmesi, Antalyaspor'dan da Süper Kupa'yı alması demek, Önder Karaveli'nin sezonu Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak tamamlaması ve kendi hikayesini yazması demek olacak.



TEK SORUN SAVUNMA

Siyah-beyazlı ekibin Karaveli'nin teknik direktörlüğünde şu ana dek çözüm üretemediği konu savunma oldu. Ligin 5. haftasından beri gol yiyen Beşiktaş, Karaveli'nin çıktığı 3 maçta da bu sıkıntısını gideremedi. Siyah-beyazlı ekip, Önder Karaveli'nin yönetimindeki 3 maçta 5 golü kalesinde gördü.



GERİDEN GELEREK KAZANIYORLAR!

Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde çıktığı 3 maçta geriye düşmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılmadı. Kayseri karşısında ikiz kez geriye düşen siyahbeyazlı ekip, maçı 4-2 kazanmayı bildi. F.Bahçe derbisinde 2 kez geriye düşen Kartal, ikisinde de geri dönüş yapmayı başardı ve sahadan beraberlikle ayrıldı. Göztepe karşısında 3. dakikada yenik duruma düşen Kartal, Kareveli önderliğinde bu maçı da galibiyetle noktalamayı başardı.



DAHA GOLCÜ TAKIM

Beşiktaş, Önder Karaveli'nin teknik direktörlüğünde daha golcü bir takım kimliğine büründü. Ligin 15. haftasına kadar 22 gol atarak 1,4 gol ortalaması tutturan siyah-beyazlı ekip, Karaveli'nin görev yaptığı 3 maçta 8 gol atıp 2,6 ortalama yakaladı.