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Beşiktaş Kayserispor maçında Adem Ljajic sürprizi! 215 gün sonra...

Beşiktaş'ta sezon başı kadro dışı bırakılan Aden Ljajic, Kayseri maçını tribünden takip etti. Sırp futbolcu tam 215 gün sonra Vodafone Park'taki yerini aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 20:03
Beşiktaş Kayserispor maçında Adem Ljajic sürprizi! 215 gün sonra...

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Kayserispor maçını izlemek için Vodafone Park tribünlerinde yerini aldı.

Son olarak 11 Mayıs 2021'deki Fatih Karagümrük maçında 38 dakika forma giyen Adem Ljajic, ardından omuza sakatlığı yaşayarak kadro dışı kalmıştı. Yeni sezon başlamadan önce de kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, kendisine yeni kulüp bulamayınca çalışmalarını gözden uzak biçimde sürdürüyordu.

Sergen Yalçın'ın görevden alınması sonrası Adem Ljajic, Kayserispor maçını izlemeye gelerek sürprize imza attı.

Adem Ljajic, böylece 215 gün sonra tribünden de olsa Vodafone Park'a gelmiş oldu.

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