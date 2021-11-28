Ne yaptın Necip!

Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Necip Uysal tecrübesine hiç yakışmayacak bir hataya imza attı. Mücadeleye ilk 11'de stoper olarak başlayan ve 39. dakikada rakibine kontrolsüz giren Necip, bu hareketin sonunda kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlı takımın geride olduğu dakikalarda bir de arkadaşlarını 10 kişi bıraktı. 30 yaşındaki futbolcu, bu sorumsuzca hareketiyle taraftarların da büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada Necip için yoğun eleştiriler yapıldı. Karşılaşma sonunda arkadaşlarından özür dilediği belirtilen Necip'in "Hatam için üzgünüm. Özür dilerim" dediği belirtildi.