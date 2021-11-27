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Sergen Yalçın Beşiktaş Giresunspor maçı öncesi konuştu: Taraftarın destek vermezse...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Beşiktaş camiasının en büyük unsuru taraftarıdır. Taraftarın destek vermediği, onaylamadığı yerde durma şansımız yok." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 18:30
Sergen Yalçın Beşiktaş Giresunspor maçı öncesi konuştu: Taraftarın destek vermezse...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Giresunspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mücadele öncesi görüşlerini dile getiren Sergen Yalçın "Beşiktaş camiasının en büyük unsuru taraftarıdır. Taraftarın destek vermediği, onaylamadığı yerde durma şansımız yok. Destekleri nedeniyle onlara teşekkür ediyoruz. Onlara istedikleri sonuçları vermek istiyoruz ama şu ana kadar işler iyi gitmedi." dedi.

Sergen Yalçın "Kendi sahamızda oynuyoruz, kazanmak istiyoruz. Bugün iyi bir oyun, iyi bir mücadeleyle kazanırsak güven tazeler, moral motivasyon kazanırız. İnşallah böyle olur." diyerek sözlerini noktaladı.

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