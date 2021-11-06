Beşiktaş Trabzonspor maçı: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor ile kozlarını paylaştı. Erkan Özdamar'ın yönettiği zorlu maçı Fırtına 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş'ın golü 62. dakikada Cyle Larin'den geldi. Trabzonspor'un golleri ise 45+4. dakikada Abdülkadir Ömür ve 90+6. dakikada Cornelius kaydetti.

Bordo mavililer zorlu maçı kazanarak puanını 30'a yükselterek yenilmezliğini sürdürdü. Siyah beyazlılar ise 20. sırada kaldı.



SERGEN YALÇIN'DAN 6 DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Sporting'e 4-0 kaybedilen karşılaşmanın 11'inde 6 değişikliğe giderek Trabzonspor karşısında takımını sahaya sürdü. Sergen Yalçın; Sporting maçına 11'de başlayan Necip Uysal, Montero, Rıdvan Yılmaz, Mehmet Topal, Atiba Hutchinson ve Kenan Karaman'ın yerine Rosier, Vida, Umut Meraş, Pjanic, Teixeira ve Güven Yalçın'a görev verdi.



Kaleyi A Milli takım kadrosuna da çağırılan Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef'i görevlendiren Sergen Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Alex Teixeira ve Pjanic, solunda ise Larin'i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Güven Yalçın oldu.



SAVUNMA SİL BAŞTAN



Siyah-beyazlı ekipte, Sporting'e 4-0 kaybedilen karşılaşmanın savunma kurgusu Trabzonspor karşısında değişti. Sergen Yalçın, sakatlıkları nedeniyle Portekiz deplasmanında forma giyemeyen Vida ve Rosier'i 11'e koydu. Ayrıca o maçta yedek kulübesinde oturan Umut Meraş da Trabzonspor karşısında formasına kavuştu. Sporting maçında oynayan ve Trabzonspor karşısında da savunmada değişmeyen tek isim Welinton oldu.



N'KOUDOU 11 MAÇ SONRA KADRODA



Siyah-beyazlı ekibin Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, 11 maçlık aranın ardından kadroya döndü.



N'Koudou, Trabzonspor maçıyla birlikte takıma döndü. Son olarak Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılamada görev alan ve yaşadığı sakatlık sonrasında ligde 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta formasından ayrı kalan N'Kouodu, Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edildi.



BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN ABDULLAH AVCI'YA TEPKİ



Beşiktaş taraftarları karşılaşma öncesinde eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.



Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra tazminatı konusunda davalık olan Abdullah Avcı'ya tepki gösterildi. Stadyumda yer alan Beşiktaş taraftarları maç öncesinde eski teknik direktörleri aleyhinde uzun süre tezahüratlarda bulundu.



BEŞİKTAŞ'TAN LÖSEV'E DESTEK



Siyah-beyazlı ekipte, Trabzonspor maçı öncesinde Lösemili Çocuklar Haftası'na destek geldi. Beşiktaşlı futbolcular, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle karşılaşma öncesinde ısınmaya LÖSEV tişörtleriyle çıktı.



TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın kadrosunda 3 değişikliğe giderek Beşiktaş maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam; Edgar Ie'nin yerine Hüseyin Türkmen, Siopis'in yerine Bakasetas, Gervinho'nun yerine ise Nwakaeme'yi sahaya sürdü.



Kalede Uğurcan Çakır'dan vazgeçmeyen Avcı, savunma dörtlüsünü Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Hugo ve Trondsen'den oluşturdu. Orta sahada Berat Özdemir, Hamsik ve Bakasetas'ı görevlendiren Avcı, hücum hattının sağında Abdülkadir Ömür, solunda Nwakaeme'yi 11'de oynattı. Avcı'nın gol yollarındaki tercihi ise Djaniny oldu.



DORUKHAN TOKÖZ ESKİ TAKIMINA İLK KEZ RAKİP OLDU



Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Dorukhan Toköz, eski takımına karşı ilk kez görev yaptı.



Geçtiğimiz sezon sonunda siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz, Avrupa kulüpleriyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamamış ve sonrasında Trabzonspor'a imza atmıştı. Dorukhan Toköz, Trabzonspor formasıyla ilk kez Vodafone Park'ta görev yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, Bruno Peres'in yokluğunda mücadeleye 11'de başladı.