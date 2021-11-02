Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı hangi kanalda CANLI ŞİFRESİZ izlenir? Beşiktaş maçını canlı izle... | Sporting Beşiktaş maçını şifresiz veren kanallar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Grupta henüz galibiyeti olmayan Kartal, Ajax, Sporting Lizbon ve Dortmund'a 3'er puan bırakmıştı. 4. maçında Sporting'e konuk olacak olan Beşiktaş kazanmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Sporting Lizbon - Beşiktaş maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar hangileri? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

SPORTING LIZBON - BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı 3 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de ve Azerbaycan televizyonu CBC Sport'ta canlı yayınlanacak.

CBC SPORT NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ NE?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

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