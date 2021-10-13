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SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta karar verildi! Cyle Larin'de son perde

Spor haberi... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş bu sezonda kupayı müzesine götürmek istiyor. İç transferde de hareketli günler geçiren Siyah-Beyazlı yönetimde gündem Larin... Ocakta Kanadalı yıldızla son kez masaya oturacak olan Beşiktaşlı kurmayların yine anlaşma olmazsa gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta karar verildi! Cyle Larin'de son perde

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi uzatmak için büyük uğraş verdiği Cyle Larin konusunda son kararını verdi. Takvim'in haberine göre; Siyah- Beyazlılar devre arasında Kanadalı yıldızla son kez masaya oturacak. Eğer aradaki ekonomik sıkıntılar çözülemezse B planına geçilecek. Yönetim sezon sonunda serbest kalacak olan Larin için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yöneticilere, "Larin sezon sonu bedavaya gidecekse, devre arasında para kazanmaya bakalım" dediği öğrenildi. Genç yıldıza 2-3 takımın talip olduğu ifade ediliyor.

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