Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Slovak golcü! Ladislav Almasi... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Slovak golcü! Ladislav Almasi... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da başladı. Slovakya-Hırvatistan maçını izleyen teknik direktör Sergen Yalçın, Slovakya’nın 22 yaşındaki forveti Ladislav Almasi’nin performansına hayran kaldı ve hakkında rapor istedi. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Slovak golcü! Ladislav Almasi... (BJK spor haberi)

Beşiktaş bir yandan Süper Lig, bir yandan da Şampiyon Ligi maçları için yarışırken, bir yandan da transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, cuma günü oynanacak Başakşehir maçında sakatlığı geçen Domagoj Vida'yı sahaya sürmek istiyor. Hatta oyuncusunun son durumunu görebilmek için Slovakya- Hırvatistan maçını izleyen başarılı teknik direktör, Vida'nın yanında oynayan sol stoper Gvardiol'a hayran kaldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Slovak golcü! Ladislav Almasi... (BJK spor haberi)

11 MAÇTA 5 GOL, 1 ASİST YAPTI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın asıl ilgisini çeken ise Slovak Milli Takımı'nın forveti Ladislav Almasi oldu. 1.96 boyundaki 22 yaşındaki genç oyuncunun sırtı dönük top alması, takımını güçlü Hırvat defansına karşı ön tarafta tutmayı başarması ve doğru yerde durmasıyla Yalçın'ın dikkatini çekti. Başarılı teknik adamın çok beğendiği Almasi için bir scouting raporu hazırlamasını istedi. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta 5 gol ve 1 asistle oynadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Slovak golcü! Ladislav Almasi... (BJK spor haberi)

A MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR

Banik Ostrava'da oynayan 22 yaşındaki Almasi, Slovakya U17 ve U21 takımlarında oynadıktan sonra şimdi de A Milli Takım'da görev yapıyor. 2 kez A takımda forma giyen genç oyuncu, bu maçlarda toplam 100 dakika oynarken, 1 de asist yaptı.

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