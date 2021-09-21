Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası kırmızı kart çıktı! Valentin Rosier...

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile karşı karşıya gelirken, mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Maçın son saniyelerinde Adana Demirspor, golü buldu ve eşitliği yakaladı. Bu gol sonrası maçın hakemi, oyunu sonlandırdı.
MAÇ BİTTİ SAHA KARIŞTI
Maçın bitiş düdüğü ile beraber Beşiktaş yedek kulübesiyle Adana Demirsporlu futbolcular arasında arbede yaşandı.
Yaşanan bu olaylarda Beşiktaşlı Rosier, maç sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart ile cezalandırıldı.