Son dakika spor haberi: Beşiktaş Adana Demirspor maçında ortalık karıştı! Balotelli ve Murat Şahin...

Süper Lig 'in 6. haftasının öne çıkan mücadelesinde Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Heyecan düzeyi oldukça yüksek geçen maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini Montero, Josef ve Rıdvan attı. Adana Demirspor'un gollerini ise Vargas, Balotelli ve Assombalonga kaydetti.

BALOTELLİ GOLÜ ATTI YEDEK KULÜBESİNE KOŞTU!

Mario Balotelli uzaktan attığı golle skoru 3-2'ye getiren isim oldu. Balotelli golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine koştu. Kulübeyi işaret ederek kafasını tutan ve Beşiktaş yedek kulübesine doğru hareket yapan Balotelli, tribünlerden tepki görürken, hakem Ali Palabıyık tarafından da sarı kartla cezalandırıldı.