Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Adana Demirspor maçında ortalık karıştı! Balotelli ve Murat Şahin...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Adana Demirspor maçında ortalık karıştı! Balotelli ve Murat Şahin...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 6. hafta maçında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kritik müsabakada siyah-beyazlılar 3-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Akdeniz ekibinin 90+7. dakikada attığı beraberlik golünün ardından arbede yaşandı. Tansiyonun yükseldiği anlarda Beşiktaş antrenörü Murat Şahin ile Adana Demirsporlu Mario Balotelli arasında yaşanan tartışmaya yedek kulübeleri dahil oldu. İşte detaylar ve yaşanan gerilimin görüntüleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 22:28 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 22:48
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Adana Demirspor maçında ortalık karıştı! Balotelli ve Murat Şahin...

Süper Lig'in 6. haftasının öne çıkan mücadelesinde Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Heyecan düzeyi oldukça yüksek geçen maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini Montero, Josef ve Rıdvan attı. Adana Demirspor'un gollerini ise Vargas, Balotelli ve Assombalonga kaydetti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Adana Demirspor maçında ortalık karıştı! Balotelli ve Murat Şahin...

BALOTELLİ GOLÜ ATTI YEDEK KULÜBESİNE KOŞTU!
Mario Balotelli uzaktan attığı golle skoru 3-2'ye getiren isim oldu. Balotelli golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine koştu. Kulübeyi işaret ederek kafasını tutan ve Beşiktaş yedek kulübesine doğru hareket yapan Balotelli, tribünlerden tepki görürken, hakem Ali Palabıyık tarafından da sarı kartla cezalandırıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Adana Demirspor maçında ortalık karıştı! Balotelli ve Murat Şahin...

90+7'DE BERABERLİK GELDİ!
Mücadelenin son anlarına 3-2 geride giren Adana Demirspor, 90+7'de beraberliği yakaladı. Balotelli'nin kafa vuruşunda topu tamamlayan Assombalonga takımına puanı getiren isim oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Adana Demirspor maçında ortalık karıştı! Balotelli ve Murat Şahin...

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI!
Adana Demirspor'un uzatma dakikalarında bulduğu gol sonrası mücadele 3-3 sona erdi. Kritik karşılaşma sonrası ortalık karıştı. Mario Balotelli ile Beşiktaş yedek kulübesinde tansiyon yükseldi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Adana Demirspor maçında ortalık karıştı! Balotelli ve Murat Şahin...

Beşiktaş antrenörü Murat Şahin ile Adana Demirsporlu Mario Balotelli arasında yaşanan tartışmaya iki takım yedek kulübeleri de dahil oldu. Tartışmalar uzun süre devam ederken, tarafların soyunma odasına yönelmesiyle son buldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Adana Demirspor maçında ortalık karıştı! Balotelli ve Murat Şahin...

ROSIER KIRMIZI GÖRDÜ!
Tansiyonun yükseldiği anlarda bir de kırmızı kart çıktı. Beşiktaş'ta Valentin Rosier, maç bittikten sonra 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.

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