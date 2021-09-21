Beşiktaş - Adana Demirspor: 3-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırladı. Siyah beyazlılar, zorlu karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş maça, Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Salih, Larin ve Batshuayi 11'iyle başladı.

Adana Demirspor ise Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh ve Assombalonga 11'iyle sahada yer aldı.

Siyah beyazlılar, iyi başladığı mücadelede 20. dakikada Montero'nun atıığı golle 1-0 öne geçti.

Beşiktaş, bu golün ardından 40. dakikada Josef ile 2-0'ı buldu ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Kartal, ikinci yarıda 53 dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozsiyonda 3-0'u bularak rahatladı.

Bu dakikadan sonra baskısını artıran Adana Demirspor, 60. dakikada Vargas'ın frikik golüyle farkı 2'ye indirdi.

Adana temsilcisi 79. dakikada oyuna sonradan giren Mario Balotelli ile farkı 1'e indirdi.

Bu gol sonrası Adana Demirspor, 90+7. dakikada Mario Balotelli ile golü buldu ve maç 3-3 sona erdi.