Sergen Yalçın Beşiktaş Adana Demirspor maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 6. haftası uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir maça sahne oldu. Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u ağırlarken mücadele 3-3 sona erdi. Kartal, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada 90+7. dakikada yediği golle 1 puana razı oldu.

Maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın o sözleri;

Oyundaki mental düşüşümüz ardı ardına goller yememize sebep oldu. Bu oyun hafife alınacak bir oyun değil. Çok daha konsantre olmamız gerekiyor oyunu kazanmak için. Bugün bunu beceremedik. Bizim için talihsiz bir gece oldu ama büyütmemek lazım. 2 puan kaybettik üzgünüz.

Maç bitti. Hakem 2 dakika fazla oynattı. Hakem sakatlık oldu diye uzattığını söyledi. Hakem arkadaşların kararı ben bir şey diyemem.

Sakat futbolcular hakkında son durumu bilmiyorum. Maalesef sonradan oyuna kattığımız oyuncular da bize katkı sağlayamadı.

"BALOTELLI SEVİYESİNİ BELLİ ETTİ"

Balotelli direkt bana hareket yaptı. Ben ilk defa görüyorum. İlk defa bir oyuncuyu rakip teknik adama bir hareket yaparken gördüm. Hakem sarı kart gösterdi. Balotelli benim muhattabım değil. Neden bana böyle bir hareket yaptı anlamadım. Geçen sezon bize gelemedi diye mi yaptı bilmiyorum. Kendi seviyesini belli etti. Yazık oldu kendisi için. Çok seviyesiz bir hareket.