Beşiktaş evinde Adana Demirspor'a direnemedi! İşte güncel puan durumu

Son dakika haberi... Süper Lig'in 6. haftası, 21 Eylül Salı günü oynanan 4 maçla başladı. Saat 17.00 seansında Fatih Karagümrük, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Günün bir diğer maçında Altay, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bununla beraber 20.00 seansında da Yeni Malatyaspor, sahasında Sivasspor'a 1-0'lık skorla boyun eğdi. Günün maçında ise Beşiktaş, evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadelenin 90+7. dakikasında Mario Balotelli, 3-2'lik skoru attığı gol sonrası 3-3'e çevirdi. İşte günün maçları sonrası oluşan puan durumu...
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 22:09Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 22:29