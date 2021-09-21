Haberler Beşiktaş Beşiktaş evinde Adana Demirspor'a direnemedi! İşte güncel puan durumu

Beşiktaş evinde Adana Demirspor'a direnemedi! İşte güncel puan durumu

Son dakika haberi... Süper Lig'in 6. haftası, 21 Eylül Salı günü oynanan 4 maçla başladı. Saat 17.00 seansında Fatih Karagümrük, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Günün bir diğer maçında Altay, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bununla beraber 20.00 seansında da Yeni Malatyaspor, sahasında Sivasspor'a 1-0'lık skorla boyun eğdi. Günün maçında ise Beşiktaş, evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadelenin 90+7. dakikasında Mario Balotelli, 3-2'lik skoru attığı gol sonrası 3-3'e çevirdi. İşte günün maçları sonrası oluşan puan durumu...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 22:09 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 22:29
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

20- Ç. RİZESPOR: 1 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

19- GİRESUNSPOR: 1 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

18- BAŞAKŞEHİR: 3 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

17- ANTALYASPOR: 5 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

16- KASIMPAŞA: 5 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

15- GAZİANTEP FK: 5 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

14- GÖZTEPE: 5 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

13- YENİ MALATYASPOR: 6 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

12- ADANA DEMİRSPOR: 6 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

11- SİVASSPOR: 6 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

10- KAYSERİSPOR: 7 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

9- GALATASARAY: 8 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

8- ALANYASPOR: 9 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

7- FENERBAHÇE: 10 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

6- HATAYSPOR: 10 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

5- KONYASPOR: 11 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

4- KARAGÜMRÜK: 11 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

3- ALTAY: 12 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

2- TRABZONSPOR: 13 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 6. hafta)

1- BEŞİKTAŞ: 14 PUAN

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