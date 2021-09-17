Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu Golden Boy ödülünde son 40 aday arasında!

İtalyan gazetesi Tuttosport tarafından organize edilen ve her yıl Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı futbolcular arasından seçilen bir isme verilen Golden Boy ödülünde, son 40 aday arasında Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu da yer aldı.

20 yaşındaki genç kalecinin yanı sıra Barcelona forması giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir de listede kendisine yer buldu.

15 Ekim'de liste 20 oyuncuya inecek. Daha sonra taraftar oylarıyla birlikte jüri oyları da hesaplanacak ve 2021'in Golden Boy'u aralık ortasındaki törenle Torino'da sahibini bulacak.