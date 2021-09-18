Başkan Çebi açılışta

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu üyesi Abdullah Bakan'ın sahibi olduğu restoranın açılışında taraftarlarla bir araya geldi. Törende hayırlı olması temennisinde bulunarak alkışlar eşliğinde açılış kurdelesini kesen Başkan Çebi, taraftarlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu üyesi Abdullah Bakan'ın sahibi olduğu restoranın açılışında taraftarlarla bir araya geldi. Törende hayırlı olması temennisinde bulunarak alkışlar eşliğinde açılış kurdelesini kesen Başkan Çebi, taraftarlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.