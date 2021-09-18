Haberler Beşiktaş Başkan Çebi açılışta

Başkan Çebi açılışta

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu üyesi Abdullah Bakan'ın sahibi olduğu restoranın açılışında taraftarlarla bir araya geldi. Törende hayırlı olması temennisinde bulunarak alkışlar eşliğinde açılış kurdelesini kesen Başkan Çebi, taraftarlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Başkan Çebi açılışta
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu üyesi Abdullah Bakan'ın sahibi olduğu restoranın açılışında taraftarlarla bir araya geldi. Törende hayırlı olması temennisinde bulunarak alkışlar eşliğinde açılış kurdelesini kesen Başkan Çebi, taraftarlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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