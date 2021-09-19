Antalyaspor Beşiktaş maçı Avrupa basınında! İşte manşetler

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlıların, Akdeniz ekibi karşısında elde ettiği bu galibiyet Portekiz ve Belçika basınında da yer buldu.

Türkiye'yi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş'ın gruptaki rakiplerinden biri Sporting Lizbon. Bu sebeple Portekiz basını Beşiktaş'a daha yakından ilgi gösteriyor.

"BEŞİKTAŞ EFSANE BİR DÖNÜŞ YAPTI"

Portekiz'den A Bola 3-2 biten karşılaşmayı haberleştirirken, "Beşiktaş, Antalya'da efsane bir dönüş yaptı" başlığını kullandı. Haberde, siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışında güçlü bir duruşu olduğuna da dikkat çekildi.

SPORTING'E MESAJ VERDİLER

Öte yandan Record da bu maçla ilgili çarpıcı bir ifade kullandı. Record'un manşetinde, 'Sporting'in dikkatine: Beşiktaş deplasmandan galibiyetle döndü' ifadelerine yer verildi.

BATSHUAYI YİNE MANŞETLERDE

Yine Flaman gazetelerinden biri olan Nieuwsblad da maça geniş yer ayırdı. Ajansspor'un derlediği haberde, "Türkiye'nin son şampiyonu Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin 1 gol ve 1 asisti ile birlikte kazandı" denildi.