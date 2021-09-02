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Beşiktaş Ümraniyespor maçı A Spor’da

Beşiktaş, milli arada formda kalmak için bugün Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor ve Beşiktaş Youtube kanalından yayınlanacak. Sergen hoca, eksikleri görecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş Ümraniyespor maçı A Spor’da
Beşiktaş, milli arada formda kalmak için bugün Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor ve Beşiktaş Youtube kanalından yayınlanacak. Sergen hoca, eksikleri görecek.
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