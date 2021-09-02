Beşiktaş Ümraniyespor maçı A Spor’da

Beşiktaş, milli arada formda kalmak için bugün Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor ve Beşiktaş Youtube kanalından yayınlanacak. Sergen hoca, eksikleri görecek.
Beşiktaş, milli arada formda kalmak için bugün Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor ve Beşiktaş Youtube kanalından yayınlanacak. Sergen hoca, eksikleri görecek.