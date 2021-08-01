Luce’den destek

Beşitkaş'ın eski hocalarından Mircea Lucescu, Alex transferinde devreye girdi. Rumen çalıştırıcı Avrupa'nın kapılarını açtığı, Çin'e göndererek büyük para kazanmasını sağladığı Alex'e yeniden Avrupa'ya dönmesi konusunda ön ayak oldu.
Beşitkaş'ın eski hocalarından Mircea Lucescu, Alex transferinde devreye girdi. Rumen çalıştırıcı Avrupa'nın kapılarını açtığı, Çin'e göndererek büyük para kazanmasını sağladığı Alex'e yeniden Avrupa'ya dönmesi konusunda ön ayak oldu. Rumen teknik adamın Shakhtar'a getirdiği Alex'e söylediği, "Çin'de yeteri kadar para kazandın. Futbolunun son döneminde Şampiyonlar Ligi oynamadan dönme" sözlerinin etkili olduğu belirtildi.