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Luce’den destek

Beşitkaş'ın eski hocalarından Mircea Lucescu, Alex transferinde devreye girdi. Rumen çalıştırıcı Avrupa'nın kapılarını açtığı, Çin'e göndererek büyük para kazanmasını sağladığı Alex'e yeniden Avrupa'ya dönmesi konusunda ön ayak oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Luce’den destek
Beşitkaş'ın eski hocalarından Mircea Lucescu, Alex transferinde devreye girdi. Rumen çalıştırıcı Avrupa'nın kapılarını açtığı, Çin'e göndererek büyük para kazanmasını sağladığı Alex'e yeniden Avrupa'ya dönmesi konusunda ön ayak oldu. Rumen teknik adamın Shakhtar'a getirdiği Alex'e söylediği, "Çin'de yeteri kadar para kazandın. Futbolunun son döneminde Şampiyonlar Ligi oynamadan dönme" sözlerinin etkili olduğu belirtildi.
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