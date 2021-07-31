Hissettiklerime paha biçilemez

Valentin Rosier resmen Beşiktaş'ta… 1 yıllık kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonuyla 4 yıllığına kadroya katılan Fransız sağ bek, sezonluk 1 milyon 350 bin euro alacak. Sporting'e de 300 bin euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon euro bonservis ödenecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaşımıza duyduğu derin aidiyet ve sergilediği özverili performansla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Valentin Rosier'e 'yuvana hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

BEN BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞUYUM

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Rosier şu ifadeleri kullandı: "Transfer zorlu bir süreç. Birden fazla söz sahibi var ve doğru bir kariyer tercihi yapmanız gerek. Bazen şartlar istediğiniz yönde ilerlemenize engel olur. Hayatımda ilk kez, kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim. Çünkü bazı anlar paradan değerlidir. Çünkü burada hissettiklerim paha biçilemezdi. Bunların karşılıklı olduğunu biliyorum. Çünkü ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok sevdik be abi!"

BAŞKASI SÖYLESE iNANMAM

Valentin Rosier'in menajeri Stephane Canard, yaşanan bu gelişmelerden Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede "Yaşananlardan dolayı çok şaşkınım" ifadelerini kullandı. Menajer Canard'ın, Başkan Çebi'ye, "Çalıştığım bir futbolcu ilk kez daha düşük rakama bir takıma gidiyor. Bir de ekstra indirim yapıyor. Başka bir meslektaşım söylese inanmazdım" dediği belirtildi.

GHEZZAL'A ÇAĞRI: GEL KARDEŞİM!

Beşiktaş'ın Fransız savunmacısı Valentin Rosier, siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği bir diğer futbolcu olan Rachid Ghezzal'e çağrıda bulundu. Cezayirli yıldız Ghezzal'a mesaj gönderdiği videoda, "Beşiktaş'a gel kardeşim" ifadelerini kullandı. Siyah beyazlılar, Ghezzal'in kendisiyle anlaşmaya varırken, Premier Lig ekibi Leicester City ile olan görüşmelerde de büyük aşamada kaydetti. Bu arada geçen sezon kiralık olarak forma giyen şu anda Leicester City ile idmanlara çıkan Ghezzal, Türkiye'nin son günlerde birçok farklı bölgesinde çıkan orman yangınları konusunda sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın paylaşımını alıntılayarak hikayesinde paylaştı.