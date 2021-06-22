Beşiktaş 'ta Aboubakar'ın ayrılığının ardından forvet arayışları devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında gündeme gelen Thomas Henry 'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Belçika ekibi Leuven forması giyen Fransız golcü için Swensea City devreye girmişti. Fransız futbolcu Swensea City'nin Championship'te olması nedeniyle teklife sıcak bakmıyor.

Belçika basınında Thomas Henry'nin daha üst düzey bir futbol oynamak istediği iddia edildi. Haberde Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olmasından dolayı Henry'nin aklının Beşiktaş'ta olduğu iddia edildi.