Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Fransız golcü! Thomas Henry Kartal oluyor...

Son dakika transfer haberleri: 'a Fransız golcü! Kartal oluyor...

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemin önemli maddelerinden biri de forvet transferi. Yurt içinde siyah beyazlı ekibin transfer çalışmalarıyla ilgili isimler gündeme gelirken yurt dışından da iddialar ortaya atılıyor. medyası, 'in golcüsü 'nin Beşiktaş yolunda olduğunu duyurdu. Henry'ye 'nin de talip olduğu ancak 26 yaşındaki santrforun Beşiktaş'ı istediği için bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Beşiktaş'a Fransız golcü! Thomas Henry Kartal oluyor...

'ta Aboubakar'ın ayrılığının ardından forvet arayışları devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında gündeme gelen 'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'a Fransız golcü! Thomas Henry Kartal oluyor...

ekibi forması giyen Fransız golcü için devreye girmişti. Fransız futbolcu Swensea City'nin Championship'te olması nedeniyle teklife sıcak bakmıyor.

Beşiktaş'a Fransız golcü! Thomas Henry Kartal oluyor...

basınında 'nin daha üst düzey bir futbol oynamak istediği iddia edildi. Haberde 'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olmasından dolayı Henry'nin aklının Beşiktaş'ta olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'a Fransız golcü! Thomas Henry Kartal oluyor...

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON €

26 yaşındaki Fransız golcü 1.91 boyunda. Sağ ayağını kullanan Henry'nin Transfermarkt'ta yer alan verilere göre güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

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