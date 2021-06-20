Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'a Joao Mario müjdesi! Transfer...

Beşiktaş , bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme imzalamak isterken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçın ile yeni kontratın imzalanmasının ardından Kara Kartal , imzaları birer birer attıracak.

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da Beşiktaş'ın ilgisinin bulunduğu bilinen Joao Mario, yeniden siyah beyazlıların gündemine gelirken, İtalyan basını konu ile ilgili önemli bir gelişmeyi okuyucularıyla paylaştı. Buna göre yıldız isimle Beşiktaş, temaslarını sıklaştırabilir.