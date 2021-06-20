Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'a Joao Mario müjdesi! Transfer...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a müjdesi! Transfer...

'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezon 'ne iddialı bir şekilde girmek isteyen , bu bağlamda çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon ile ilgilienen Beşiktaş'a yıldız futbolcu ret cevabı vermiş ve 'a kiralık gitmeyi tercih etmişti. Bonservisi Inter'de bulunan Joao Mario için basını, yeni gelişmeyi yazdı ve yıldız ismin Beşiktaş'a transfer olabileceğini öne sürdü. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABEERLER) | haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 15:53
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'a Joao Mario müjdesi! Transfer...

, bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme imzalamak isterken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçın ile yeni kontratın imzalanmasının ardından , imzaları birer birer attıracak.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'a Joao Mario müjdesi! Transfer...

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da 'ın ilgisinin bulunduğu bilinen , yeniden siyah beyazlıların gündemine gelirken, basını konu ile ilgili önemli bir gelişmeyi okuyucularıyla paylaştı. Buna göre yıldız isimle Beşiktaş, temaslarını sıklaştırabilir.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'a Joao Mario müjdesi! Transfer...

SPORTING'DE DEVAM ETMEYECEK
Calciomercato'nun bildirdiği habere göre , kariyerine 'da devam etmeyecek. Portekiz temsilcisi oyuncuyu yeniden kiralamaya yanaşmıyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'a Joao Mario müjdesi! Transfer...

Bonservisi Inter'de bulunan 'yu ile beraber Fransız ekibi Nice ve İspanya La Liga ekibi Villareal istiyor. Öte yandan oyuncunun Inter ile sözleşmesi 2022 yılına dek devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'a Joao Mario müjdesi! Transfer...

, bu sezon formasıyla 34 müsabakada rol almış ve 2 gol, 2 asist üretmişti. Öte yandan tecrübeli futbolcu 2333 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizmişti.

SON DAKİKA