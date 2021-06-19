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Son dakika transfer haberi: 'ta için transfer zirvesi! Karar verildi

Son dakika transfer haberleri... Sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı ekipte gelecek isimlerin yanı sıra gidecek oyuncular da netleşiyor. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen için de karar verildi. ile , 'de transfer görüşmesi yaptı. İşte detaylar... ( transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 13:44
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Bernard Mensah için transfer zirvesi! Karar verildi

Sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan 'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılarda takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılıklar da netleşiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Bernard Mensah için transfer zirvesi! Karar verildi

'ta durumu en çok merak edilen isimlerden biri olan 'la ilgili karar verildi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı ile Kayserispor Başkanı , 'de bir araya geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Bernard Mensah için transfer zirvesi! Karar verildi

konusunda görüşme yapan taraflar, bu futbolcunun Kayserispor'a dönmesi konusunda anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon 'ta kiralık oynayan Mensah için Beşiktaş opsiyon hakkını kullanmama kararı verdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Bernard Mensah için transfer zirvesi! Karar verildi

26 yaşındaki Ganalı futbolcu, geride bıraktığımız sezon başında Kayserispor'dan 'a kiralanmıştı. Kayserispor'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Mensah, siyah-beyazlı formayla çıktığı 36 karşılaşmada 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

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