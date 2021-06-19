Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Bernard Mensah için transfer zirvesi! Karar verildi

Sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılarda takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılıklar da netleşiyor.

Beşiktaş'ta durumu en çok merak edilen isimlerden biri olan Bernard Mensah'la ilgili karar verildi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Bakü'de bir araya geldi.