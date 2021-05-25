Haberler Beşiktaş Lens&Douglas çilesi bitmiyor

Lens& çilesi bitmiyor

'a geçtiğimiz sezonun başında süresiz kadro dışı bırakılan ile 'ın geleceği yine soru işareti. İki oyuncunun da kontratlarında son yıla girilirken erken ayrılığın yaşanıp yaşanmayacağı belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
Lens&Douglas çilesi bitmiyor
'a geçtiğimiz sezonun başında süresiz kadro dışı bırakılan ile 'ın geleceği yine soru işareti. Lens, kadro dışı kararının ardından devre arasında maaşının 3'te 1'lik kısmının karşılanması şartıyla 'e kiralanırken; Douglas ise ayrılmaya yanaşmayıp kalmıştı. İki oyuncunun da kontratlarında son yıla girilirken erken ayrılığın yaşanıp yaşanmayacağı belirsizliğini koruyor. Yönetim geçtiğimiz sezon olduğu gibi iki isimle anlaşarak yolları ayırmayı ve maaş bütçesinde boşluk yaratmayı planlıyor.
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