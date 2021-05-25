Lens&Douglas çilesi bitmiyor

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun başında süresiz kadro dışı bırakılan Jeremain Lens ile Douglas'ın geleceği yine soru işareti. İki oyuncunun da kontratlarında son yıla girilirken erken ayrılığın yaşanıp yaşanmayacağı belirsizliğini koruyor.
Beşiktaş'ageçtiğimiz sezonun başında süresiz kadro dışı bırakılan Jeremain Lens ile Douglas'ın geleceği yine soru işareti. Lens, kadro dışı kararının ardından devre arasında maaşının 3'te 1'lik kısmının karşılanması şartıyla Fatih Karagümrük'e kiralanırken; Douglas ise ayrılmaya yanaşmayıp kalmıştı. İki oyuncunun da kontratlarında son yıla girilirken erken ayrılığın yaşanıp yaşanmayacağı belirsizliğini koruyor. Yönetim geçtiğimiz sezon olduğu gibi iki isimle anlaşarak yolları ayırmayı ve maaş bütçesinde boşluk yaratmayı planlıyor.