Haberler Beşiktaş Son dakika BJK FB haberleri | Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a tavsiye! Dorukhan Toköz...

Son dakika haberleri | 'dan 'a tavsiye! ...

'de şampiyonluğa ulaşan 'ta teknik direktör 'ın hayali gerçek oluyor. Tecrübeli çalıştırıcının döneminde Ozan'a flaş bir tavsiyede bulunduğu öğrenildi. İşte yaşananlar ve detayı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:12 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:12
Son dakika BJK FB haberleri | Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a tavsiye! Dorukhan Toköz...

Hem 'de hem de 'nda şampiyon olan 'ta geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden olan , şampiyonluk kutlamalarında dikkat çeken bir hamle yaptı.

Son dakika BJK FB haberleri | Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a tavsiye! Dorukhan Toköz...

Vodafone Park'ta yapılan kutlamalarda futbolcular tek tek sahneye çıkarken, her futbolcu seçtiği şarkı eşliğinde kırmızı halıda boy gösterdi.Siyah-beyazlı takımda sıra 'e geldiğinde, milli oyuncunun seçtiği şarkı tüm Beşiktaşlıları şaşkına çevirdi.

Son dakika BJK FB haberleri | Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a tavsiye! Dorukhan Toköz...

SEZEN AKSU GÖNDERMESİ

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda da bulunan ve 'la olan sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona eren başarılı orta saha, şampiyonluk seremonisine 'nun "Gidiyorum" şarkısıyla çıktı. 'ün bu seçimi Beşiktaş taraftarını şaşırtırken, milli oyuncunun siyah-beyazlılarla sözleşme yenilemeyeceği ve takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

Son dakika BJK FB haberleri | Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a tavsiye! Dorukhan Toköz...

DORUKHAN FENERBAHÇE'YE GİDİYOR

Yeni sezonda 'de en büyük değişiklik orta sahada gerçekleşecek. Sarı lacivertlilerde ile yollar ayrımına gidilecek. Bununla birlikte orta sahada takıma katılacak.

Son dakika BJK FB haberleri | Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a tavsiye! Dorukhan Toköz...

Hürriyet'in haberine göre 'nun onun gibi hem orta saha hem sağ bek oynayabilen 'e imza attırmayı istediği ancak iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler gereği ancak devreden çıktıktan sonra adım atılacağı öğrenildi.

Son dakika BJK FB haberleri | Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a tavsiye! Dorukhan Toköz...

OZAN TUFAN 6 YIL SONRA VEDA EDİYOR

Son iki sezondur 'nin ve milli takımın jokeri durumundaki ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Ozan'ın yeni adresi de belli...

Son dakika BJK FB haberleri | Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a tavsiye! Dorukhan Toköz...

Ozan yaklaşık 2 ay önce A Milliler'in Letonya ile oynadığı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında "Oynamak istediğim lig; . Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" sözleriyle Ada'da oynamak istediğini net olarak ifade etmişti.

Son dakika BJK FB haberleri | Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a tavsiye! Dorukhan Toköz...

YERİNE KANKASI GELECEK, OZAN İÇİN İKİ SEÇENEK

'ın boşluğunu yerini yakın arkadaşı 'le dolduracak , 6 numara bölgesine de kesin olarak bir transfer yapacak. Ozan Tufan'ın 'den ise iki ciddi talibi bulunuyor.

Son dakika BJK FB haberleri | Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a tavsiye! Dorukhan Toköz...

EURO 2020 SONRASI İMZA

Crystal Palaca ve Leicester City'in uzun süredir radarında olan yıldız oyuncunun milli takım formasıyla boy göstereceği Euro 2021 maçlarından sonra bu iki veya devreye girebilecek diğer kulüpler arasından tercihini yapıp imzayı atması bekleniyor.

Son dakika BJK FB haberleri | Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a tavsiye! Dorukhan Toköz...

KAFASINA SERGEN YALÇIN SOKMUŞ

2018 yılında Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılarak Dereağzı'na alt yapıyla antrenmanlara yollanan 'a o dönem A.'u çalıştıran kucak açmıştı.

Son dakika BJK FB haberleri | Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a tavsiye! Dorukhan Toköz...

O dönem 22 yaşındaki 'ın kafasına 'i hedef olarak sokan 'ın onu bu şekilde motive ettiği ve İngiltere'ye gidebilmesi için mutlak suretle kendini toparlayıp milli takıma yükselmesi gerektiğini öğütlemişti. Ozan'ın yeni rotasında hedefe ulaşması için İngiltere'nin A.B dışındaki ülkeler için koyduğu kritere uygun olmak büyük önem taşıyordu.

Son dakika BJK FB haberleri | Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a tavsiye! Dorukhan Toköz...

MİLLİ TAKIM ŞARTINI YERİNE GETİRİYOR

Bilindiği gibi İngiliz Federasyonu 'e transfer için 'Oyuncunun kendi ülke milli takımlarının maçlarında yüzde 75 oynama, o ülkenin milli takımın dünya sıralamasında ilk 70'te olması' şartı bulunmakta.

Son dakika BJK FB haberleri | Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a tavsiye! Dorukhan Toköz...

'da yeniden milli takıma seçilen ve bir daha milli takımı bırakmayan böylece artık müthiş çıkışını 'le taçlandırmaya hazır hale gelmişti.

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