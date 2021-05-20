Son dakika BJK FB haberleri | Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a tavsiye! Dorukhan Toköz...

Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden olan Dorukhan Toköz, şampiyonluk kutlamalarında dikkat çeken bir hamle yaptı.
Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden olan Dorukhan Toköz, şampiyonluk kutlamalarında dikkat çeken bir hamle yaptı.
Vodafone Park'ta yapılan kutlamalarda futbolcular tek tek sahneye çıkarken, her futbolcu seçtiği şarkı eşliğinde kırmızı halıda boy gösterdi.Siyah-beyazlı takımda sıra Dorukhan Toköz'e geldiğinde, milli oyuncunun seçtiği şarkı tüm Beşiktaşlıları şaşkına çevirdi.
SEZEN AKSU GÖNDERMESİ
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 aday kadrosunda da bulunan ve Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona eren başarılı orta saha, şampiyonluk seremonisine Sezen Aksu'nun "Gidiyorum" şarkısıyla çıktı. Dorukhan Toköz'ün bu seçimi Beşiktaş taraftarını şaşırtırken, milli oyuncunun siyah-beyazlılarla sözleşme yenilemeyeceği ve takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
DORUKHAN FENERBAHÇE'YE GİDİYOR
Yeni sezonda Fenerbahçe'de en büyük değişiklik orta sahada gerçekleşecek. Sarı lacivertlilerde Gustavo ile yollar ayrımına gidilecek. Bununla birlikte orta sahada Dorukhan Toköz takıma katılacak.
Hürriyet'in haberine göre Emre Belözoğlu'nun onun gibi hem orta saha hem sağ bek oynayabilen Dorukhan Toköz'e imza attırmayı istediği ancak iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler gereği ancak Beşiktaş devreden çıktıktan sonra adım atılacağı öğrenildi.
OZAN TUFAN 6 YIL SONRA VEDA EDİYOR
Son iki sezondur Fenerbahçe'nin ve milli takımın jokeri durumundaki Ozan Tufan ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Ozan'ın yeni adresi de belli...
Ozan yaklaşık 2 ay önce A Milliler'in Letonya ile oynadığı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında "Oynamak istediğim lig; Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" sözleriyle Ada'da oynamak istediğini net olarak ifade etmişti.
YERİNE KANKASI GELECEK, OZAN İÇİN İKİ SEÇENEK
Ozan Tufan'ın boşluğunu yerini yakın arkadaşı Dorukhan Toköz'le dolduracak Fenerbahçe, 6 numara bölgesine de kesin olarak bir transfer yapacak. Ozan Tufan'ın Premier Lig'den ise iki ciddi talibi bulunuyor.
EURO 2020 SONRASI İMZA
Crystal Palaca ve Leicester City'in uzun süredir radarında olan yıldız oyuncunun milli takım formasıyla boy göstereceği Euro 2021 maçlarından sonra bu iki veya devreye girebilecek diğer kulüpler arasından tercihini yapıp imzayı atması bekleniyor.
KAFASINA SERGEN YALÇIN SOKMUŞ
2018 yılında Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılarak Dereağzı'na alt yapıyla antrenmanlara yollanan Ozan Tufan'a o dönem A.Alanyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın kucak açmıştı.
O dönem 22 yaşındaki Ozan Tufan'ın kafasına Premier Lig'i hedef olarak sokan Sergen Yalçın'ın onu bu şekilde motive ettiği ve İngiltere'ye gidebilmesi için mutlak suretle kendini toparlayıp milli takıma yükselmesi gerektiğini öğütlemişti. Ozan'ın yeni rotasında hedefe ulaşması için İngiltere'nin A.B dışındaki ülkeler için koyduğu kritere uygun olmak büyük önem taşıyordu.
MİLLİ TAKIM ŞARTINI YERİNE GETİRİYOR
Bilindiği gibi İngiliz Federasyonu Premier Lig'e transfer için 'Oyuncunun kendi ülke milli takımlarının maçlarında yüzde 75 oynama, o ülkenin milli takımın dünya sıralamasında ilk 70'te olması' şartı bulunmakta.
Alanyaspor'da yeniden milli takıma seçilen ve bir daha milli takımı bırakmayan Ozan Tufan böylece artık müthiş çıkışını Premier Lig'le taçlandırmaya hazır hale gelmişti.