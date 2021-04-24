Beşiktaş - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş 72 puanla zirvedeki yerini korurken Fenerbahçe ile arasında 3, Galatasaray ile arasında 6 puan fark bulunuyor. Siyah beyazlı takım Kayserispor maçından galibiyetle ayrılması durumunda bu puan farklarını koruyacak.





BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Josef, Ljajic, Ghezzal, Gökhan, N'Koudou

KAYSERİSPOR: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Muhar, Henrique, Lennon, Alibec, İlhan Parlak

Karşılaşma öncesi futbolseverler Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte Beşiktaş-Kayserispor maçına dair detaylar...

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı saat 20:30'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta forvet hattında yer alan Larin, Aboubakar, Atiba ve Cenk Tosun Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Hasic, Oğuzhan Özyakup ve Welinton kadroda yer alamayacak.

ATIBA DA SAKATLANDI

Beşiktaş'a kötü haber son olarak Atiba'dan geldi. Siyah-beyazlılar resmi siteden yaptığı açıklamada, "Futbol Takımımızın yoğun maç trafiği nedeniyle sol kalf adale grubunda hissettiği hassasiyet son iki gün içinde yoğunlaşan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın dün gece Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol bacak soleus kasında ödeme rastlanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan risk analizi değerlendirmesi neticesinde, Hes Kablo Kayserispor maçında oynaması halinde kas yaralanması yaşama riskinin yüksek bulunduğu Atiba Hutchinson'ın maç kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş son 6 haftada sadece 2 galibiyet alabildi. Ligin 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 3-0 yenen ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da deplasmanda 4-2 üstünlük kurarak ikinci Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı koruyan Beşiktaş, son 2 haftada da kritik puan kayıpları yaşadı. 35. haftada MKE Ankaragücü ile evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son olarak Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

FORVET HATTINDA BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR

Beşiktaş, kritik haftaların yaşandığı dönemde forvet hattında büyük sıkıntı yaşıyor.

Siyah-beyazlı takımın santrforları Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev alamayacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ciddi bir sakatlık yaşayan Cenk Tosun, sezonu kapatmıştı.

Kamerun Milli Takım kampında bulunduğu sırada sakatlanan Aboubakar, 4 maç sonra Demir Grup Sivaspor karşısında görev alsa da yine sakatlandı.

Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda forvet hattında görev yapan Cyle Larin de kritik haftalarda beklentileri karşılayamadı. Bu sezonun büyük bölümünde orta sahanın solunda görev yapan ve daha etkili olan santrfor oynadığı maçlarda sadece 2 gol atabildi. Ligde 15 golü bulunan Larin, 13 golü kanatlarda oynadığı maçlarda kaydetti. Kanadalı futbolcu, ayrıca son 6 lig maçında sadece bir kez gol sevinci yaşayabildi.