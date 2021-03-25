Cezaya jet yanıt!

UEFA’nın, Beşiktaş’ın Avrupa gelirlerinin %15’ine el koyacağı haberlerinin ardından Başkan Ahmet Nur Çebi, “Yükümlülük yerine getirildiğinde ceza ortadan kalkar” yorumunu yaptı
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 20:35Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş, UEFA'dan gelen cezayla adeta şok oldu. UEFA'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin %15'ine el koyulacağı duyuruldu. Başkan Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili olarak "Öncelikle, alınan karar kulübümüzün Avrupa kupalarında mücadele etmesine hiçbir engel teşkil etmemektedir. Karar, şartlı bir parasal cezaya hükmetmektedir. Belirlenen süreler içinde ilgili yükümlülükler yerine getirildiğinde ise otomatik olarak ortadan kalkacaktır. Anılan yükümlülükleri yerine getirmek yönünde kulübümüzün bir ödeme sıkıntısı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.