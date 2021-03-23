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Alkışlar ’ya

'ın 38 yaşındaki futbolcusu , derbisinde de etkili bir performans sergiledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 21:55 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Alkışlar Atiba’ya

Yüzde 88'lik pas isabet yüzdesi yakalayan Kanadalı futbolcu orta alandaki başarılı oyunuyla takdir topladı. 4 ikili mücadele kazanan ve 3 uzaklaştırma yapan tecrübeli futbolcu, özellikle savunmadaki futboluyla alkış aldı. ilk yarıda da gole çok yaklaşırken, kaleci 'a takıldı.

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