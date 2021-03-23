Yüzde 88'lik pas isabet yüzdesi yakalayan Kanadalı futbolcu orta alandaki başarılı oyunuyla takdir topladı. 4 ikili mücadele kazanan ve 3 uzaklaştırma yapan tecrübeli futbolcu, özellikle savunmadaki futboluyla alkış aldı. Atiba ilk yarıda da gole çok yaklaşırken, kaleci Altay'a takıldı.
Alkışlar Atiba’ya
Beşiktaş'ın 38 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson, Fenerbahçe derbisinde de etkili bir performans sergiledi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 21:55 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50