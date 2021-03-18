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Son dakika spor haberleri: 'tan 'Yeni Haaland'a transfer teklifi! basını duyurdu

Son dakika transfer haberi... 'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş için basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Siyah-beyazlıların, "Portekiz'in Haaland'ı" olarak lanse edilen 23 yaşındaki Portekizli golcü 'ya talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 17:22 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 17:24
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan 'Yeni Haaland'a transfer teklifi! Portekiz basını duyurdu

'de liderlik koltuğunda oturan , gözünü şampiyonluğa dikerken, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Bu sezon takımın gol yükünü çeken ve 'ın gelecek sezon takımdan ayrılam ihtimallerine karşılık forvet arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar için basınından flaş bir iddia geldi.

Portekiz'in SIC Noticias kanalının haberine göre Beşiktaş, "Portekiz'in Haaland'ı" olarak lanse edilen 'ya talip oldu. Siyah-beyazlıların, takımında forma giyen 23 yaşındaki Portekizli golcünün bonservisinin yarısı için 5 milyon euroluk teklifte bulunduğu öne sürüldü.

20 MİLYON EURO İSTEDİLER
Ancak Portimonense'nin Beto için en az 20 milyon euro talep ettiği ve bu nedenle Beşiktaş'ın teklifini reddettiği belirtildi.

BETO KİMDİR?
1,94'lük boyuyla dikkat çeken Beto, fiziki özellikleri ve tarzı nedeniyle basını tarafından "Portekiz'in Haaland'ı" olarak değerlendirilmişti. Bu sezon Portimonense ile ligde 19 maça çıkan Beto, 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

23 yaşındaki oyuncunun kulübü ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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