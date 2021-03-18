Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan 'Yeni Haaland'a transfer teklifi! Portekiz basını duyurdu

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, gözünü şampiyonluğa dikerken, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Bu sezon takımın gol yükünü çeken Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'ın gelecek sezon takımdan ayrılam ihtimallerine karşılık forvet arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar için Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.

Portekiz'in SIC Noticias kanalının haberine göre Beşiktaş, "Portekiz'in Haaland'ı" olarak lanse edilen Beto'ya talip oldu. Siyah-beyazlıların, Portimonense takımında forma giyen 23 yaşındaki Portekizli golcünün bonservisinin yarısı için 5 milyon euroluk teklifte bulunduğu öne sürüldü.

20 MİLYON EURO İSTEDİLER

Ancak Portimonense'nin Beto için en az 20 milyon euro talep ettiği ve bu nedenle Beşiktaş'ın teklifini reddettiği belirtildi.

BETO KİMDİR?

1,94'lük boyuyla dikkat çeken Beto, fiziki özellikleri ve tarzı nedeniyle İspanyol basını tarafından "Portekiz'in Haaland'ı" olarak değerlendirilmişti. Bu sezon Portimonense ile ligde 19 maça çıkan Beto, 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

23 yaşındaki oyuncunun kulübü ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.