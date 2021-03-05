Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında, 6 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Gaziantep FK ile karşılaşacak.







