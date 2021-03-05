Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Son dakika spor haberleri: maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 'in 29. haftasında ile karşılaşacak olan , zorlu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayıp kampa girdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 20:23
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

, Spor Toto 'de ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam 'nde yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.

Teknik direktör yönetiminde basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, koşuları ve stretching çalışması ile başladı. , 5'e 2 ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında, 6 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da 'ta Gaziantep FK ile karşılaşacak.





SON DAKİKA