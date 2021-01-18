Haberler Beşiktaş Kartal'a dev stoper

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basını, Siyah-beyazlı ekibin ’de forma giyen Barboza için devrede olduğunu duyurdu. Oyuncunun 3 milyon dolara serbest kalacağı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 22:06 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Kartal'a dev stoper
transferinde çalışmalarını sürdüren , bir yandan da arayışlarına devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bu konuda gündeme sürpriz bir isim geldi. basını, forması giyen için Beşiktaş'ın devrede olduğunu iddia etti. Haberde, siyah-beyazlıların yanı sıra 'in de oyuncuyla ilgilendiği yazıldı. Independiente'nin 20 yaşındaki futbolcuyu 3 milyon dolar karşılığında serbest bırakacağı da kaydedildi. Kariyerine altyapısında başlayan Alexander Barboza, 2019 yılında 3.3 milyon euro karşılığında Independiente'ye transfer olmuştu. 25 yaşındaki Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...
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