Kartal’ı yeniler uçurdu

Beşiktaş'ta genç kaleciler Ersin ve Utku, 15. haftaya kadar eldiveni bir şekilde taşıdı. Sağ bekte Rosier, sol bekte Rıdvan formayı kaparken, stoperde yine yeni transferler Montero ve Wellinton vardı. Savunma hattı tüm soru işaretlerine rağmen Vida'nın katılması ile performansı yukarıya taşıdı. Fakat Beşiktaş'ın 'yenilenen' yüzü en çok hücum hattında kendisini gösterdi.
Rakamlar istatistiklere de fazlasıyla yansıdı. Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 2-0 yenip zirveye yerleşen Beşiktaş rakip ağlara toplam 31 gol gönderdi. Bu gollerin 19'una yeni transferlerin doğrudan etki göstermesi dikkat çekti.