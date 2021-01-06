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Kartal’ı yeniler uçurdu

’ın yeni transferleri sahaya ağırlığını koydu. Siyah-beyazlıların bu sezon ’de attığı 31 golün yüzde 61’i yeni isimlerden geldi!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 01:09 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Kartal’ı yeniler uçurdu
Kara Kartal'ı yeni isimler kanatlandırdı. Sezon başı soru işareti olan yeni transferler gün geçtikçe açılırken, siyah-beyazlıların bu sezon ligde attığı 31 golün yüzde 61'i yenilerden geldi.

'ta genç kaleciler ve , 15. haftaya kadar eldiveni bir şekilde taşıdı. Sağ bekte , sol bekte formayı kaparken, stoperde yine yeni transferler ve vardı. Savunma hattı tüm soru işaretlerine rağmen 'nın katılması ile performansı yukarıya taşıdı. Fakat Beşiktaş'ın 'yenilenen' yüzü en çok hücum hattında kendisini gösterdi.

Rakamlar istatistiklere de fazlasıyla yansıdı. 'de son olarak 'u 2-0 yenip zirveye yerleşen Beşiktaş rakip ağlara toplam 31 gol gönderdi. Bu gollerin 19'una yeni transferlerin doğrudan etki göstermesi dikkat çekti.
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