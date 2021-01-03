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'tan zirve uçuşu! İşte Sergen Yalçın'ın Kayseri maçı 11'i

Süper 'in 16. haftasında , deplasmanda 'a konuk olacak. Siyah beyazlılarda , , ve kadroda yok Üçte üç yapan siyah-beyazlılar kazanarak zirveden kopmamak istiyor. İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 21:23 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50
Beşiktaş'tan zirve uçuşu! İşte Sergen Yalçın'ın Kayseri maçı 11'i

, bugün 'a konuk olacak. 'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş, zirve yarışından kopmamak için mutlak galibiyet arıyor. Üst üste oynadığı Erzurum, A.Gücü ve Sivas karşılaşmalarından 9 puan çıkaran ve kalesini gole kapatan Beşiktaş, puanını 28'e yükselterek 2020 yılını ligde ikinci sırada kapatmayı başarmıştı. Kartal, bugün de kazanarak seriyi 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

JOSEF DÖNDÜ
Siyah-beyazlılarda zorlu maç öncesi 4 eksik var. Sakatlıkları bulunan , ve ile annesinin cenazesine katılmak için ülkesine giden (Pazartesi İstanbul'da olacak) kadroda yer almıyor. Beşiktaş'ta bu maç öncesinde 'dan iyi haber geldi. karşılaşması sonrasında yaşadığı sakatlıkla maçında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu, hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başladı.

MUHTEMEL 11'LER

KAYSERiSPOR: İSMAİL, KVRZIC, OĞUZHAN, SAPUNARU, BEHICH, ACKAH, CAMPANHARO, MANZALA, , HENRIQUE, KANKA

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, VIDA, WELINTON, RIDVAN, JOSEF (NECIP), LARIN, ATIBA, MENSAH, N'KOUDOU, GÜVEN

MENSAH&VIDA CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Mensah ile Vida, bugünkü karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Kayseri mücadelesinde kart görürlerse, maçında cezalı duruma düşecek.


3
Teknik direktör - Güneş yönetiminde 15 Ekim 2016'da Kayserispor'u rakip sahada 1-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, bu tarihten sonra çıktığı 3 ve 1 Türkiye Kupası mücadelesinde 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

4
Bu sezon 8. kez deplasman mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş, geride kalan 7 dış saha karşılaşmasında 4 kez kazandı, 3 maçı da kaybetti. Deplasmanda 14 gol kaydeden Kara Kartal, kalesinde ise 15 gol gördü.

49
Kayseri ile Beşiktaş, Lig'de 49. kez karşılaştı. Geride kalan 48 maçın 9'u berabere bitti. Kayserispor 12 kez kazanırken Beşiktaş ise 27 kez kazandı. Bu maçlarda Kayserispor 48, Beşiktaş ise 77 gol attı.

4
Bu sezon 8. kez deplasman maçına çıkacak Beşiktaş, geride kalan 7 dış saha mücadelesinde 4 kez kazandı, 3 kez kaybetti. 14 gol atan Kara Kartal,15 gol yedi.

6
Beşiktaş'ın en çok zorlandığı deplasmanlardan birisi olarak dikkat çeken Kayseri'de ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Bu şehirde oynanan 19 lig maçında Kayserispor 8 kez kazanırken, Beşiktaş 6 galibiyet alabildi, 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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