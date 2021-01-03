Beşiktaş'tan zirve uçuşu! İşte Sergen Yalçın'ın Kayseri maçı 11'i

Beşiktaş, bugün Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş, zirve yarışından kopmamak için mutlak galibiyet arıyor. Üst üste oynadığı Erzurum, A.Gücü ve Sivas karşılaşmalarından 9 puan çıkaran ve kalesini gole kapatan Beşiktaş, puanını 28'e yükselterek 2020 yılını ligde ikinci sırada kapatmayı başarmıştı. Kartal, bugün de kazanarak seriyi 4 maça çıkarmayı hedefliyor.



JOSEF DÖNDÜ

Siyah-beyazlılarda zorlu maç öncesi 4 eksik var. Sakatlıkları bulunan Ghezzal, Gökhan Töre ve Ljajic ile annesinin cenazesine katılmak için ülkesine giden Aboubakar (Pazartesi İstanbul'da olacak) kadroda yer almıyor. Beşiktaş'ta bu maç öncesinde Josef de Souza'dan iyi haber geldi. Ankaragücü karşılaşması sonrasında yaşadığı sakatlıkla Sivasspor maçında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu, hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başladı.

MUHTEMEL 11'LER



KAYSERiSPOR: İSMAİL, KVRZIC, OĞUZHAN, SAPUNARU, BEHICH, ACKAH, CAMPANHARO, MANZALA, EMRE, HENRIQUE, KANKA



BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, VIDA, WELINTON, RIDVAN, JOSEF (NECIP), LARIN, ATIBA, MENSAH, N'KOUDOU, GÜVEN



MENSAH&VIDA CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Mensah ile Vida, bugünkü karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Kayseri mücadelesinde kart görürlerse, Rize maçında cezalı duruma düşecek.



3

Teknik direktör Şenol- Güneş yönetiminde 15 Ekim 2016'da Kayserispor'u rakip sahada 1-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, bu tarihten sonra çıktığı 3 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesinde 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.



4

Bu sezon 8. kez deplasman mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş, geride kalan 7 dış saha karşılaşmasında 4 kez kazandı, 3 maçı da kaybetti. Deplasmanda 14 gol kaydeden Kara Kartal, kalesinde ise 15 gol gördü.



49

Kayseri ile Beşiktaş, Lig'de 49. kez karşılaştı. Geride kalan 48 maçın 9'u berabere bitti. Kayserispor 12 kez kazanırken Beşiktaş ise 27 kez kazandı. Bu maçlarda Kayserispor 48, Beşiktaş ise 77 gol attı.



4

Bu sezon 8. kez deplasman maçına çıkacak Beşiktaş, geride kalan 7 dış saha mücadelesinde 4 kez kazandı, 3 kez kaybetti. 14 gol atan Kara Kartal,15 gol yedi.



6

Beşiktaş'ın en çok zorlandığı deplasmanlardan birisi olarak dikkat çeken Kayseri'de ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Bu şehirde oynanan 19 lig maçında Kayserispor 8 kez kazanırken, Beşiktaş 6 galibiyet alabildi, 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.