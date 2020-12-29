Telefondan kırmızı gördü!

Sivassporlu oyuncuların gol pozisyonuna itirazı devre arasında da devam etti.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 22:20Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 06:50
Sivassporlu oyuncuların gol pozisyonuna itirazı devre arasında da devam etti. Hakan Arslan, Arda Kardeşler'e telefondan pozisyonu gösterdi. Ardından sarı kart gören Arslan, şiddetli itirazlarının ardından telefonu yere fırlattı. Hakem Arda Kardeşler, bu hareketin ardından 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu ikinci sarı karttan oyun dışına attı.