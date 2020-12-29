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Telefondan kırmızı gördü!

Sivassporlu oyuncuların gol pozisyonuna itirazı devre arasında da devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 22:20 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 06:50
Telefondan kırmızı gördü!
Sivassporlu oyuncuların gol pozisyonuna itirazı devre arasında da devam etti. , 'e telefondan pozisyonu gösterdi. Ardından gören Arslan, şiddetli itirazlarının ardından telefonu yere fırlattı. Hakem Arda Kardeşler, bu hareketin ardından 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu ikinci sarı karttan oyun dışına attı.
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