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'ın maçı kamp kadrosu belli oldu!

'in 11. haftasında sahasında 'yı ağırlayacak olan 'ın karşılaşma öncesinde kamp kadrosu belli oldu. İşte siyah-beyazlıların Kasımpaşa maçı kamp kadrosu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 19:00
Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu!

Geçtiğimiz hafta 'de 'yi mağlup etmeyi başararak moral depolayan , 'in 11. haftasında 15 puanla 5. sırada bulunan 'yı sahasında konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlılara Josef de Souza'dan kötü haber gelirken, Brezilyalı oyuncunun BJK 'nde gerçekleştirilen antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktığı ve Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldığı öğrenilmişti.

Karşılaşma öncesi Beşiktaş, Kasımpaşa maçı kamp kadrosunu da resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil ettiği 21 futbolcu şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Georges Nkoudou, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Güven Yalçın ve Vincent Aboubakar."

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