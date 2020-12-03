Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'a Kasımpaşa maçı öncesi Josef De Souza şoku! Sakatlık...

Son dakika: 'a maçı öncesi şoku! Sakatlık...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar yaptığı açıklamada Brezilyalı orta saha oyuncusu 'nın maçı öncesi sakatlandığını ve bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 18:00 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 18:12
Son dakika: Beşiktaş'a Kasımpaşa maçı öncesi Josef De Souza şoku! Sakatlık...

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak - maçı öncesi siyah beyazlılarda istenmedik bir olay yaşandı.

Aktarılan bilgilere göre , sakatlandı ve Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkartıldı.

Siyah beyazlıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir.

Kasımpaşa maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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