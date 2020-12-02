Beşiktaş'ta F.Bahçe derbi zaferinin yankıları sürerken, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle yönetici Enis Ulusoy, PFDK'lık oldu. TFF Hukuk Müşavirliği, Enis Ulusoy'un sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verdi.