Haberler Beşiktaş Enis Ulusoy PFDK’lık oldu

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'ta F.Bahçe derbi zaferinin yankıları sürerken, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle yönetici , 'lık oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 23:35 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Enis Ulusoy PFDK’lık oldu

'ta F.Bahçe derbi zaferinin yankıları sürerken, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle yönetici , 'lık oldu. Hukuk Müşavirliği, Enis Ulusoy'un sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verdi.

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