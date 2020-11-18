Haberler Beşiktaş Halil Dervişoğlu cephesinden Beşiktaş açıklaması! Transfer...

cephesinden açıklaması! ...

'da sergilediği futbolla performansı tavan yapan , 'ın gündemine geldi. Genç golcünün kulübü Twente'den açıklaması geldi ve Beşiktaş iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 20:52
Halil Dervişoğlu cephesinden Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Kariyerine kiralık olarak Twente'de devam eden için kulübünden 'a iddialarına cevap geldi.

kulübü Twente'nin genel müdürü Paul van der Kraan, 20 yaşındaki forvetin transferiyle ilgili bir gelişme olmadığını keydetti. Twente genel müdürü, Beşiktaş'la ilgili haberlerin gerçek olmadığını belirtti.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR
Bonservisi Brentford'da olan oyuncu, gelecek sezon başında kulübüne geri dönecek. Beşiktaş, genç oyuncuyu Championship ekibinden kiralamak istiyor.

Beşiktaş'ın transferi gerçekleştirebilmesi için Brentford'un Hollanda kulübünden kiralık sözleşmesinin feshini talep etmesi gerekiyor.

forveti Halil Dervişoğlu, çıktığı son 2 milli maçta 4 gol kaydetti.

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