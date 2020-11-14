Aboubakar coştu

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, Mozambik’i 4-1 mağlup ettikleri milli maçta fileleri 2 kez havalandırırken, farklı galibiyetin mimarı oldu.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 21:29Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
BeşiktaşlıVincent Aboubakar Kamerun Milli Takımı'nda coştu. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri F Grubu'nda liderlik mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Kamerun, Mozambik'i 4-1 mağlup etti. Beşiktaşlı forvet Aboubakar ise maçta attığı iki golle yıldızlaştı. Kamerun Milli Takımı'yla 3 yıl sonra gol atmayı başaran yıldız forvet mücadeleye ilk 11'de başladı ve 38 ile 48. dakikalarda attığı gollerle galibiyette büyük pay sahibi oldu. 28 yaşındaki oyuncu 64. dakikada ise oyundan çıktı. Ünlü menajer Pinhas Zahavi'nin haklarını elinde bulundurduğu Aboubakar sezon başı Porto'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki forvet bu sezon çıktığı toplam 5 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.