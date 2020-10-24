Keyifler yerinde

Siyah-beyazlı takımın dünkü antrenmanında oyuncuların neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Beşiktaşlı futbolcular çalışma sırasında oldukça keyifliydi. Öte yandan yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanı başkan Ahmet Nur Çebi de kurmaylarıyla birlikte saha kenarından izledi.

ŞUT ÇALIŞTILAR

KartaL, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Pas ve 5'e 2 çalışması ile taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan taktik maçının ardından şut çalışması ile tamamlandı. Çalışmalara bugün devam edilecek.