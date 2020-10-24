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Keyifler yerinde

'ın dünkü antrenmanında oyuncuların neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Siyah-beyazlı futbolcular çalışma sırasında oldukça keyifliydi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 23:13 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Keyifler yerinde

Siyah-beyazlı takımın dünkü antrenmanında oyuncuların neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Beşiktaşlı futbolcular çalışma sırasında oldukça keyifliydi. Öte yandan yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanı başkan de kurmaylarıyla birlikte saha kenarından izledi.

ŞUT ÇALIŞTILAR
KartaL, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Pas ve 5'e 2 çalışması ile taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan taktik maçının ardından şut çalışması ile tamamlandı. Çalışmalara bugün devam edilecek.

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