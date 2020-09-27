Saponjic geliyor

İspanyol basınından Sırp golcü Ivan Saponjic için yeni iddialar geldi. 23 yaşındaki forvetin önümüzdeki hafta içinde İstanbul’da olacağı ileri sürüldü.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 00:01Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Birsüredir adı gündemden düşmeyen Ivan Saponjic için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Atletico Madrid'in, Suarez transferi sonrası kadroda düşünmediği Sırp forvet konusunda İspanyol basınından yeni haberler geldi. Daha önce siyah-beyazlıların 23 yaşındaki golcü için en iyi alternatif olduğunu yazan Matadorlar, bu kez tarih de verdi. Buna göre taraflar arasında çok küçük pürüzlerin kaldığı ve 1.90 boyundaki futbolcunun önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelip imza atacağı kaydedildi. Bu transferin ne kadarlık bir ücrete biteceği konusunda ise bilgi verilmedi. Aboubakar transferi sonrası kadroya bir forvet daha kazandırmak isteyen siyah- beyazlılar, böylece hem rekabeti artırmak hem de kulübeyi zengin tutmak istiyor.