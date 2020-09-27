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Saponjic geliyor

İspanyol basınından Sırp golcü için yeni iddialar geldi. 23 yaşındaki forvetin önümüzdeki hafta içinde ’da olacağı ileri sürüldü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 00:01 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Saponjic geliyor
Bir süredir adı gündemden düşmeyen için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 'in, Suarez transferi sonrası kadroda düşünmediği Sırp forvet konusunda İspanyol basınından yeni haberler geldi. Daha önce siyah-beyazlıların 23 yaşındaki golcü için en iyi alternatif olduğunu yazan Matadorlar, bu kez tarih de verdi. Buna göre taraflar arasında çok küçük pürüzlerin kaldığı ve 1.90 boyundaki futbolcunun önümüzdeki hafta içinde 'a gelip imza atacağı kaydedildi. Bu transferin ne kadarlık bir ücrete biteceği konusunda ise bilgi verilmedi. Aboubakar transferi sonrası kadroya bir forvet daha kazandırmak isteyen siyah- beyazlılar, böylece hem rekabeti artırmak hem de kulübeyi zengin tutmak istiyor.
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