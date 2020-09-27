Haberler Beşiktaş Gökhan İnler'den transfer itirafı! "Beşiktaş..."

'den itirafı! "..."

'de son olarak forması giyen 'den itirafı geldi. Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada "Bir buçuk ay önce bir görüşmemiz oldu fakat bir daha görüşme olmadı, benden kaynaklı değil." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 16:00
Gökhan İnler'den transfer itirafı! "Beşiktaş..."

Son olarak Başakşehir forması giyen , 'a gerçekleşmeyen transferi ile ilgili Spor'a konuştu.

İnler, "'den yedi 'dan iki 'den de üç takım bana teklifinde bulundu." dedi.

"BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜM"

Bu süreçte Beşiktaş ile de görüştüğünü belirten deneyimli orta saha "Bir buçuk ay önce bir görüşmemiz oldu fakat bir daha görüşme olmadı, benden kaynaklı değil." ifadelerini kullandı.

Üç yıl daha futbol oynamak istediğini dile getiren İnler, "Daha sonra Beşiktaş'ta bir projede olmak isterim. Avrupa'da bunun Nedvet ve Zanetti gibi örnekleri var. Türkiye'de de Emre kaptan daha yeni başladı." dedi.

BİZE ULAŞIN