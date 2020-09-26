Beşiktaş Konyaspor'a bileniyor! Aboubakar...

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı çalışmalar uygulandı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Yeni transfer Vincent Aboubakar da idmanda yer aldı. Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, saat 17.30'da özel uçakla İstanbul'dan Konya'ya gidecek.