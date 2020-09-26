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'a bileniyor! Aboubakar...

, 'in 3. haftasında yarın İttifak Holding ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Gerçekleştirilen idmanda yeni da yer aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 14:38
Beşiktaş Konyaspor'a bileniyor! Aboubakar...

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı çalışmalar uygulandı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Yeni da idmanda yer aldı. Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, saat 17.30'da özel uçakla 'dan Konya'ya gidecek.

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