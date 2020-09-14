Beşiktaş her maçı kazanmak için oynar

Derbide Sergen Yalçın'ın yerine takımın başında çıkan yardımcısı Murat Şahin, güçlü rakiplerine iyi hazırlandıklarının altını çizdi.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 23:36Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Derbide Sergen Yalçın'ın yerine takımın başında çıkan yardımcısı Murat Şahin, güçlü rakiplerine iyi hazırlandıklarının altını çizdi. Şahin, "Sezona galibiyetle ve deplasmandaki derbi maçı galibiyeti ile başlamak önemliydi. Hafta boyu bununla ilgili oyun ve oyuncularla hazırlık anlamında iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Beşiktaş çıktığı her maçı kazanmak için oynar. 90 dakika boyunca Trabzonspor'un hemen hemen pozisyonu yok diyelim ki yenen gol de bizim hatamızdan. Tüm oyuncuları tebrik ederim, plana sadık kaldılar, herkes elinden geleni yaptı. Milli ara sonrası 5. haftayı bay geçiyoruz. Bundan sonra tam anlamıyla hazır olacağız. Tüm planlarımızı buna göre yaptık, galip geldiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.