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her maçı kazanmak için oynar

Yalçın'ın yerine takımın başında çıkan yardımcısı , güçlü rakiplerine iyi hazırlandıklarının altını çizdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 23:36 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Beşiktaş her maçı kazanmak için oynar
Yalçın'ın yerine takımın başında çıkan yardımcısı , güçlü rakiplerine iyi hazırlandıklarının altını çizdi. Şahin, "Sezona galibiyetle ve deplasmandaki derbi maçı galibiyeti ile başlamak önemliydi. Hafta boyu bununla ilgili oyun ve oyuncularla hazırlık anlamında iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. çıktığı her maçı kazanmak için oynar. 90 dakika boyunca 'un hemen hemen pozisyonu yok diyelim ki yenen gol de bizim hatamızdan. Tüm oyuncuları tebrik ederim, plana sadık kaldılar, herkes elinden geleni yaptı. Milli ara sonrası 5. haftayı bay geçiyoruz. Bundan sonra tam anlamıyla hazır olacağız. Tüm planlarımızı buna göre yaptık, galip geldiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.