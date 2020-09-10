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10 Eylül 2020, Perşembe
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'ta sürpriz transfer! Tazminat yerine Sanabria

Beşiktaş'ta sürpriz transfer! Tazminat yerine Sanabria

Sözleşmesini fesheden Victor Ruiz’in transferi için İspanyol ekibinden 2 milyon euro tazminat isteyen Kara Kartal, Real Betis’in “Sanabria’yı size kiralayabiliriz” teklifiyle karşılaştı.

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala halen aradığı golcüyü bulamayan 'a, İspanya'dan son derece enteresan bir teklif geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da isimlerini tek tek açıkladığı Aboubakar, Kalinic, Ze Luis ve Papiss Cisse gibi oyuncularla henüz bir anlaşamaya varamayan siyah-beyazlılara, sürpriz bir şekilde teklifi yapıldı. Bu öneri hiç beklenmedik bir şekilde İspanyol ekibi Real Betis tarafından yapıldı.

OPSİYONLU KİRALAMA
Böyle bir teklifin ortaya çıkma sebebi ise Victor Ruiz'in Beşiktaş ile olan sözleşmesini tek taraflı feshederek Real Betis'e transferi! Alacaklarını gerekçe göstererek tek taraflı fesheden Ruiz, Betis'le sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş da bu fesihi haksız bularak konuyu FIFA'ya taşımış ve Betis'ten 2 milyon euro tazminat talep etmişti. Lig başlamadan Ruiz'in transferini tescil ettirmek isteyen İspanyollar sıra dışı bir teklif yaptı.

KAPILARINI AÇTILAR
İspanyol ekibinin yöneticileri, geçen sezon Genoa'ya kiralanan Paraguaylı milli futbolcu Sanabria'yı siyah-beyazlı kulübe önerdi. 24 yaşındaki forveti 1 seneliğine kiralayabileceklerini belirten Betisli yöneticiler, "Eğer performansından memnun kalırsanız, satın alma önceliği de sizde olur" diyerek Parguaylı forvetin Beşiktaş'a gitmesi için tüm kapıları adeta sonuna kadar açtı.

64
Kulüp kariyerinde 163 resmi karşılaşmada forma giyen Antonio Sanabria, rakip fileleri 52 kez havalandırırken, 8 de asist yapmayı başardı. En çok Real Betis forması giyen (64) Paraguaylı forvet, Genoa'da 39, Sporting Gijon'da 30 maçta şans buldu.


Geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla kas yorgunluğu sebebiyle 14 gün takımdan ayrı kalan Sanabria, toplam 4 karşılaşmada maç kadrosuna dahil edilmedi.

  1. 10.9.2020
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