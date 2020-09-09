Son dakika: Beşiktaş için olay transfer iddiası! Diego Costa'ya 10 milyon... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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için olay iddiası! 'ya 10 milyon...

Beşiktaş için olay transfer iddiası! Diego Costa'ya 10 milyon...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar A class bir santrafor ararken, Kalinic ile beraber birçok önemli isimle ilgileniyordu. İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Kara Kartal, bu kez gözünü 'ya dikti ve 10 milyon euroluk teklif yaptı. İşte o iddia ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

için İspanyol basınında dev bir iddia yer aldı... Todofichajes'te yer alan bilgilere göre Kara Kartal, dünyaca ünlü golcü futbolcu 'ya kanca attı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Atletico Madrid de Costa ile yollarını ayırmak istiyor ve oyuncunun sözleşmesinin devam etmesine karşın yüksek mali yükünden dolayı Beşiktaş'a transferine sıcak bakıyor.

DEV İDDİA: 10 MİLYONLUK TEKLİF
Öte yandan Beşiktaş'ın, Diego Costa'ya toplam 10 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi.

TRANSFERİ ZOR
Öte yandan Sergen Yalçın, daha önce yaptığı açıklamada, "Biz şu an mevcut kontratlar ile zaten bunun çok çok üzerindeyiz. Bunu düşürmemiz gerekecek. O yüzden bazı oyuncuların ya kontratlarında indirime gitmesi ya da mecburen bizden ayrılmaları gerekecek. Çünkü ekonomik durumumuz başkanımızın sürekli anlattığı gibi hiç iç açıcı değil. Camiamız çok zor durumda." demişti.

İspanyol basınının bu haberinin ardından yaşanılacaklar merak konusu.

  1. 09.09.2020
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