Beşiktaş için olay transfer iddiası! Diego Costa'ya 10 milyon...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar A class bir santrafor ararken, Kalinic ile beraber birçok önemli isimle ilgileniyordu. İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Kara Kartal, bu kez gözünü Diego Costa'ya dikti ve 10 milyon euroluk teklif yaptı. İşte o iddia ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş için İspanyol basınında dev bir iddia yer aldı... Todofichajes'te yer alan bilgilere göre Kara Kartal, dünyaca ünlü golcü futbolcu Diego Costa'ya kanca attı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Atletico Madrid de Costa ile yollarını ayırmak istiyor ve oyuncunun sözleşmesinin devam etmesine karşın yüksek mali yükünden dolayı Beşiktaş'a transferine sıcak bakıyor.
DEV İDDİA: 10 MİLYONLUK TEKLİF
Öte yandan Beşiktaş'ın, Diego Costa'ya toplam 10 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi.
TRANSFERİ ZOR
Öte yandan Sergen Yalçın, daha önce yaptığı açıklamada, "Biz şu an mevcut kontratlar ile zaten bunun çok çok üzerindeyiz. Bunu düşürmemiz gerekecek. O yüzden bazı oyuncuların ya kontratlarında indirime gitmesi ya da mecburen bizden ayrılmaları gerekecek. Çünkü ekonomik durumumuz başkanımızın sürekli anlattığı gibi hiç iç açıcı değil. Camiamız çok zor durumda." demişti.
İspanyol basınının bu haberinin ardından yaşanılacaklar merak konusu.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş için olay transfer iddiası! Diego Costa'ya 10 milyon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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